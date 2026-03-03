На Украине спрогнозировали резкий рост цен на бензин УНИАН: на Украине может подорожать бензин из-за событий на Ближнем Востоке

Резкий рост цен на бензин на Украине можно будет наблюдать в ближайшее время из-за ситуации вокруг Ближнего Востока, заявил эксперт Дмитрий Лёушкин агентству УНИАН. По его словам, бензин на Украине будет расти со скоростью одна-две гривны в неделю до «момента определенности» с Ираном.

Цены на АЗС уже выросли на одну гривну (1,79 рублей – NEWS.ru.) за выходные. На этой неделе могут добавить еще гривну, а дальше — все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана, — заявил он.

По его словам, если нефть останется ниже отметки в $80 (6 тыс. рублей) за баррель, стоимость литра бензина на Украине может вырасти примерно на пять гривен (около 8,95 рублей). Но при росте нефти выше $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель цены на бензин и дизель могут повыситься примерно на 10 гривен (около 17,9 рублей).

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что блокада Ормузского пролива грозит ростом инфляции во всем мире, что побудит инвесторов вкладываться в покупку американского доллара, стоимость которого будет расти. Он также отметил, что в России этот процесс будет нивелирован увеличением цен на нефть.