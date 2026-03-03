Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:14

«Возможность улетучивается»: Лавров о будущем палестинского государства

Лавров признал, что перспектива создания палестинского государства улетучивается

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В свете последних событий на Ближнем Востоке возможность создания палестинского государства улетучивается с каждым днем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции. По словам главы дипломатического ведомства, Израиль тем временем ведет себя «достаточно активно».

Государство Израиль создано и ведет себя достаточно активно, как вы можете заметить, а палестинского государства не существует, и с каждым днем даже теоретическая возможность его создания улетучивается, — констатировал Лавров.

Он добавил, что миру так и не предоставили доказательств разработки Тегераном ядерного оружия. Как отметил Лавров, данные МАГАТЭ и американской разведки подтверждают, что Иран не занимался созданием такого вооружения и не планировал это делать.

Что касается реакции ООН на ситуацию вокруг Ирана, продолжил российский министр, то санкций против США со стороны всемирной организации ждать не приходится. Лавров выразил уверенность, что односторонних санкций против Вашингтона также не будет.

Иран
США
Сергей Лавров
МИД РФ
Палестина
Ближний Восток
Израиль
конфликты
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, могут ли ВСУ использовать новые американские ракеты PrSM
Психолог раскрыла простой секрет счастливых людей
В офисе Зеленского объяснили слова президента о сроках выборов
Задержанного в Польше российского археолога отказались выпускать из СИЗО
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.