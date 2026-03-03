«Возможность улетучивается»: Лавров о будущем палестинского государства

В свете последних событий на Ближнем Востоке возможность создания палестинского государства улетучивается с каждым днем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции. По словам главы дипломатического ведомства, Израиль тем временем ведет себя «достаточно активно».

Государство Израиль создано и ведет себя достаточно активно, как вы можете заметить, а палестинского государства не существует, и с каждым днем даже теоретическая возможность его создания улетучивается, — констатировал Лавров.

Он добавил, что миру так и не предоставили доказательств разработки Тегераном ядерного оружия. Как отметил Лавров, данные МАГАТЭ и американской разведки подтверждают, что Иран не занимался созданием такого вооружения и не планировал это делать.

Что касается реакции ООН на ситуацию вокруг Ирана, продолжил российский министр, то санкций против США со стороны всемирной организации ждать не приходится. Лавров выразил уверенность, что односторонних санкций против Вашингтона также не будет.