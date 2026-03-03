Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:15

Лавров сформулировал позицию РФ по отправке на Украину европейских войск

Лавров назвал неприемлемым предложение об отправке европейских войск на Украину

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Москва считает неприемлемой инициативу об отправке европейских войск на Украину по окончании боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел Государства Бруней Даруссалам Эриваном Юсофом. По его словам, этот сценарий все еще не отработан. Прямая трансляция ведется на Rutube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Как только закончатся боевые действия, сразу же, по версии Запада, там (на Украине. — NEWS.ru) будут развернуты войска в рамках предоставления Украине гарантий безопасности. Вот эта тема не отработана совсем, и о ней нужно говорить, и говорить публично, — сказал министр.

Лавров также указал, что Россия не согласится на прекращение боевых действий, при котором у границ страны все еще будет существовать «вооруженный враг». Дипломат подчеркнул, что это противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию. По его словам, Кремль обнародует информацию, как только она появится.

