Лавров сформулировал позицию РФ по отправке на Украину европейских войск

Москва считает неприемлемой инициативу об отправке европейских войск на Украину по окончании боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со вторым министром иностранных дел Государства Бруней Даруссалам Эриваном Юсофом. По его словам, этот сценарий все еще не отработан. Прямая трансляция ведется на Rutube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Как только закончатся боевые действия, сразу же, по версии Запада, там (на Украине. — NEWS.ru) будут развернуты войска в рамках предоставления Украине гарантий безопасности. Вот эта тема не отработана совсем, и о ней нужно говорить, и говорить публично, — сказал министр.

Лавров также указал, что Россия не согласится на прекращение боевых действий, при котором у границ страны все еще будет существовать «вооруженный враг». Дипломат подчеркнул, что это противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не ясны сроки и место новой трехсторонней встречи по украинскому урегулированию. По его словам, Кремль обнародует информацию, как только она появится.