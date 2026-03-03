Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:34

Захарова одним словом отреагировала на отказ Зеленского от выборов

Захарова назвала Зеленского диктатором после его отказа от выборов на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, заявила «Известиям» представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на его слова о возможности проведения выборов на Украине только после окончания конфликта.

Диктатор, — сказала Захарова.

Ранее Зеленский в интервью газете Corriere della Sera усомнился в выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства. Он отметил, что многое будет зависеть от мнения украинцев. Глава государства также заявил, что страна сможет провести выборы только после завершения конфликта. Он подчеркнул, что речь идет не о временной паузе в боевых действиях, а о полном окончании противостояния.

До этого аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал украинского президента безумным после его слов о том, что выборы в стране якобы не важны для местного населения. Он выразил мнение, что ухода главы государства ожидают и в Москве, и в Вашингтоне. При этом военный эксперт Олег Кузнецов выразил мнение, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, несмотря на свои заявления об обратном.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снег оставил дыры в крышах жителей Подмосковья
Стало известно, могут ли ВСУ использовать новые американские ракеты PrSM
Психолог раскрыла простой секрет счастливых людей
В офисе Зеленского объяснили слова президента о сроках выборов
Задержанного в Польше российского археолога отказались выпускать из СИЗО
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.