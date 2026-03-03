Захарова одним словом отреагировала на отказ Зеленского от выборов Захарова назвала Зеленского диктатором после его отказа от выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский является диктатором, заявила «Известиям» представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на его слова о возможности проведения выборов на Украине только после окончания конфликта.

Диктатор, — сказала Захарова.

Ранее Зеленский в интервью газете Corriere della Sera усомнился в выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства. Он отметил, что многое будет зависеть от мнения украинцев. Глава государства также заявил, что страна сможет провести выборы только после завершения конфликта. Он подчеркнул, что речь идет не о временной паузе в боевых действиях, а о полном окончании противостояния.

До этого аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал украинского президента безумным после его слов о том, что выборы в стране якобы не важны для местного населения. Он выразил мнение, что ухода главы государства ожидают и в Москве, и в Вашингтоне. При этом военный эксперт Олег Кузнецов выразил мнение, что Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, несмотря на свои заявления об обратном.