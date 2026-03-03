«Ужас»: Бордо раскрыла, как вернулась из ОАЭ на фоне обострения в регионе Актриса Бордо заявила, что вернулась из ОАЭ за день до обострения в регионе

Актриса Наталья Бордо рассказала, что вернулась из Абу-Даби за один день до обострения обстановки в ОАЭ. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026» артистка призналась, что переживает за своих друзей — кто-то из них не сталкивается с проблемами, а другие «сидят на парковке».

Я вернулась из Абу-даби буквально за один день до того, как все это началось. Успела оттуда уехать, конечно, ужас, — сказала Бордо.

Ранее видеозапись вернувшихся из Абу-Даби на родину после трехдневного перерыва в авиасообщении россиян опубликовал Telegram-канал SHOT. Пассажиров переполняли эмоции, а салон лайнера наполнился громкими аплодисментами и радостными возгласами. Борт авиакомпании Etihad приземлился в Шереметьево. Возвращение домой затянулось на семь часов — самолету пришлось пересечь территорию Пакистана, Афганистана и Таджикистана из-за закрытого воздушного пространства над территорией Ирана.

Кроме того стало известно, что обстановка на круизном лайнере MSC Eurubia, который застрял в Дубае, остается спокойной, пассажирам объявили об отмене круиза. Как рассказала руководитель клуба «Читайка» Наталья Лукша, находящаяся на борту судна, оно должно было отправиться в ОАЭ, Катар и Бахрейн.