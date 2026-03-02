Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 23:06

«Мы дома!»: на видео попала реакция вернувшихся из Абу-Даби россиян

SHOT показал кадры из самолета, прилетевшего из Абу-Даби в Москву после перерыва

Аэропорт Шереметьево Аэропорт Шереметьево Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Видеозапись вернувшихся из Абу-Даби на родину после трехдневного перерыва в авиасообщении россиян опубликовал Telegram-канал SHOT. Пассажиров переполняли эмоции, а салон лайнера наполнился громкими аплодисментами и радостными возгласами.

Борт авиакомпании Etihad приземлился в Шереметьево. Возвращение домой затянулось на семь часов. Иран закрыл воздушное пространство, из-за чего самолету пришлось пересечь территорию Пакистана, Афганистана и Таджикистана.

Ранее живущие в крупных городах ОАЭ россияне рассказали о напряженной обстановке после ракетных ударов Ирана по американским и израильским целям в регионе. По их словам, небо над страной закрыли, рейсы отменили, а жители и туристы слышали работу систем ПВО и хлопки в воздухе.

Позже стало известно, что обстановка на круизном лайнере MSC Eurubia, который застрял в Дубае, остается спокойной, пассажирам объявили об отмене круиза. Как рассказала руководитель клуба «Читайка» Наталья Лукша, находящаяся на борту судна, оно должно было отправиться в ОАЭ, Катар и Бахрейн.

Абу-Даби
Шереметьево
Россия
самолеты
