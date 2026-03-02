Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:09

Туристам в ОАЭ начали раздавать компенсации за неудобства

Туристы в Абу-Даби получили 1000 дирхамов в качестве компенсации за неудобства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Турист из Москвы получил компенсацию в размере 1000 дирхамов (21 тыс. рублей) в аэропорту Абу-Даби за доставленные неудобства. Мужчина рассказал РИА Новости, что утром ему позвонили с ресепшена отеля и попросили спуститься. Затем к гостинице подъехали автобусы, в которые туристов запускали по спискам, и доставили их в воздушную гавань. По словам путешественника, в терминале находится немного людей, зато много сотрудников, которые помогают пассажирам.

Мы уже прошли регистрацию и [нас] пригласили в зону посадки. Самолет уже стоит. Правительство, как я понял, в виде компенсации за принесенные неудобства на входе раздают сертификат на 1000 дирхамов, которые мы потратили в duty free. Надеюсь, долетим, — рассказал собеседник.

Ранее российские туристы столкнулись с финансовыми потерями при попытке отказаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты. Туроператоры начали удерживать средства за уже забронированные туры, запланированные на апрель. Турагентства вынуждены удерживать средства за уже понесенные расходы, включая штрафы отелей за отмену бронирования. Вернуть деньги за авиабилеты также проблематично — перевозчики возвращают лишь около половины стоимости.

Сложности усугубляются тем, что авиакомпании ОАЭ перестали выходить на связь с туристами, застрявшими в Дубае. По словам очевидца, туроператор не предоставляет никакой информации о ближайших возможных рейсах. Путешественники организовали общий чат прямо в аэропорту, где обмениваются новостями о взрывах в разных районах Дубая.

