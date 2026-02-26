Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 15:42

Петербуржец получил 1,2 млн рублей за упавшую с крыши наледь

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Петербурге управляющей компании пришлось выплатить 1,2 млн рублей местному жителю, сообщает Gazeta.SPb. Упавшая с крыши наледь повредила его машину.

Сообщается, что у транспортного средства были повреждены фонари, стекло и бампер. Суд постановил, что наледь упала на автомобиль из-за работы коммунальных служб.

Судебный пристав уведомил компанию-должника о начале исполнительного производства. Сейчас долг полностью оплачен.

Ранее сообщалось, что в Самаре на коляску с младенцем рухнула наледь с крыши многоквартирного дома. Ребенку оперативно оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту гибели 19-летней девушки из-за упавшей на нее наледи. Трагедия произошла 14 февраля на улице Варварской, вторая прохожая получила легкие травмы.

