Иран призвал ОАЭ к ответу после американских ударов с их территории Иран потребовал компенсации от ОАЭ из-за ударов США с территории эмиратов

Тегеран потребовал от Абу-Даби возместить ущерб, причиненный в результате американских ударов, нанесенных с территории ОАЭ. Соответствующее письмо постоянный представитель Ирана при ООН Саид Иравани направил генсеку организации Антониу Гутерришу. Фрагмент его письма приводит агентство NourNews.

Противоправные действия Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану, — говорится в письме.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что американские военные объекты в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне попали под комбинированный удар. Речь идет о базах «Минхад», «Аль-Дафра», «Аль-Адаири» и «Мина Салман».

До этого стало известно, что власти Объединенных Арабских Эмиратов намерены пересмотреть условия сохранения налогового резидентства для иностранцев, уехавших из страны после начала конфликта между США и Ираном. По информации источника, Дубай пытается удержать состоятельных экспатов.