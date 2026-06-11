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11 июня 2026 в 03:57

Орлов обратился к семьям погибших после ДТП в центре города

Орлов: власти окажут поддержку жертвам ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пострадавшие и семьи погибших в ДТП с участием автобуса получат необходимую поддержку, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в Telegram-канале. Он также выразил соболезнования близким погибших в аварии.

Приношу соболезнования близким погибших. Необходимую помощь окажем пострадавшим и родственникам погибших, — написал Орлов.

ДТП с автобусом произошло вечером 10 июня в Ленинском районе Екатеринбурга на улице 8 Марта у дома № 17. По информации Паслера, автобус частного перевозчика столкнулся с легковой машиной, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате пострадали четыре человека, еще четыре погибли.

Позже Госавтоинспекция опубликовала кадры момента смертельного ДТП в центре Екатеринбурга. На записи видно, что после столкновения с автомобилем Lifan Myway автобус потерял управление и влетел в людей.

Кроме того, глава Свердловской области Денис Паслер заявил, что семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, работали на месте происшествия. Губернатор призвал проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

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