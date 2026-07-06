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06 июля 2026 в 08:43

Два человека ранены в ходе массовой атаки дронов ВСУ на российский регион

Евраев сообщил о двух пострадавших после массовой атаки дронов ВСУ на Ярославль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два человека пострадали в результате массовой атаки украинских беспилотников на Ярославль в ночь на 6 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, оба раненых госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Сбито более 70 беспилотников. Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, — написал он.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности, поскольку на территории региона могут находиться фрагменты сбитых беспилотников. При их обнаружении гражданам рекомендуется не приближаться к обломкам, не пользоваться рядом средствами связи, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112.

Ранее Евраев сообщил, что в целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничение действует от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

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Ярославская область
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беспилотники
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