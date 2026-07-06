В Ярославле перекрыли выезд на Москву из-за атаки ВСУ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что регион подвергается атаке украинских беспилотников. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Ограничение действует от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и прилегающих районах либо выбирать альтернативные маршруты. Евраев также сообщил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. В Петербурге работали средства противовоздушной обороны.

Утром 4 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 389 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.