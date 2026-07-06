Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 08:12

В России могут ввести единую выплату за долгий брак

Депутат ГД Буцкая предложила ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Единая выплата в размере 20 тыс. рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, может появиться в России, передает РИА Новости. С такой инициативой выступила председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она уже направила соответствующее обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Предлагаем <...> обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 тыс. рублей к 50-летию брака с последующей индексацией, — говорится в документе.

По словам парламентария, в некоторых регионах страны такие меры уже действуют. Буцкая уточнила, что долгий официальный брак — это не только личная семейная ценность, но и общественно значимый пример устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выразил мнение, что в России необходимо ввести денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. При этом размер выплат должен зависеть от числа детей, уточнил он.

Власть
Россия
Татьяна Буцкая
выплаты
браки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.