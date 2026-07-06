В России могут ввести единую выплату за долгий брак Депутат ГД Буцкая предложила ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака

Единая выплата в размере 20 тыс. рублей для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более, может появиться в России, передает РИА Новости. С такой инициативой выступила председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она уже направила соответствующее обращение на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова.

Предлагаем <...> обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 тыс. рублей к 50-летию брака с последующей индексацией, — говорится в документе.

По словам парламентария, в некоторых регионах страны такие меры уже действуют. Буцкая уточнила, что долгий официальный брак — это не только личная семейная ценность, но и общественно значимый пример устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выразил мнение, что в России необходимо ввести денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. При этом размер выплат должен зависеть от числа детей, уточнил он.