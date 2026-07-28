Франция расстреляла судно с британским министром в Ла-Манше

Французский военный корабль, дежуривший в Ла-Манше, открыл огонь по судну, на борту которого находился теневой министр внутренних дел Великобритании от Консервативной партии Крис Филп. Он рассказал в соцсети Х, что инцидент случился в процессе съемки репортажа для местной телекомпании о нелегальных мигрантах. Филп полагает, что это могли быть предупредительные выстрелы или попытка запугивания.

Французский военный корабль приблизился к нам и произвел 17 выстрелов боевыми патронами, — написал он.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты для привлечения внимания яхты под британским флагом, которая пошла на опасное сближение с кораблем в проливе Ла-Манш. Судно Bright Future все равно продолжило прежний курс, поэтому капитан принял решение открыть упредительную стрельбу.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы задержали нефтяной танкер Deliver у побережья Сицилии. По данным Морской префектуры по Средиземному морю, судно якобы следовало из Приморска под флагом Камеруна.