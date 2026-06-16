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16 июня 2026 в 20:27

Минобороны подтвердило стрельбу с фрегата «Адмирал Григорович»

МО: «Адмирал Григорович» открыл стрельбу из-за сближения с яхтой Bright Future

Фрегат «Адмирал Григорович» Фрегат «Адмирал Григорович» Фото: МО РФ/РИА Новости
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Фрегат «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты для привлечения внимания яхты под британским флагом, которая пошла на опасное сближение с кораблем в проливе Ла-Манш, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в канале на платформе МАКС. Однако, как пояснили в оборонном ведомстве, судно Bright Future все равно продолжило прежний курс, поэтому капитан принял решение открыть упредительную стрельбу.

В соответствии с международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно. В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения, — сказано в сообщении.

Об инциденте стало известно из сообщения газеты The Telegraph. По данным издания, фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. Береговая охрана получила сообщения о стрельбе.

До этого премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил о задержании танкера Smyrtos, якобы принадлежащего так называемому российскому «теневому флоту». На борт судна поднялись военнослужащие Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью.

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