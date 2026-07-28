Американский пилот избежал британского правосудия по делу об изнасиловании Летчик США избежал суда в Великобритании, несмотря на обвинения в изнасиловании

Американский пилот Джеймс Лубо смог избежать суда в Великобритании по делу о серии изнасилований и сексуальных домогательств в Соединенном Королевстве, сообщает The Guardian. Местная полиция передала материалы ВВС США.

В итоге мужчину осудили в Майами (штат Флорида) в 2025 году в более чем 6 тыс. километров от места предполагаемых преступлений. До этого военный трибунал США признавал его невиновным.

В прошлом году в суде удалось доказать причастность летчика лишь к одному эпизоду сексуального насилия над одной из женщин на военной базе в Англии. При этом о преступлениях заявляли шесть жертв. По словам прокурора, во время разбирательств фигурант считал, что может безнаказанно нападать на других.

Американский суд в 2025 году приговорил его к пяти годам тюремного заключения. Также после освобождения летчик будет находиться под надзором правоохранителей 20 лет из-за опасности для общества.

Ранее в США 34-летнюю Чери Уокер осудили за покрывательство мужа, 35-летнего Дастина Уокера, который насиловал 11-летнюю падчерицу. В результате девочка забеременела и родила ребенка дома в антисанитарных условиях и без медицинской помощи.