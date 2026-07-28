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28 июля 2026 в 14:35

На новосибирца напали с газовым баллончиком из-за замечания его матери

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Новосибирске местный житель получил ожог от газового баллончика, после того как его мать попросила прохожего не ломать вишню во дворе, сообщает «КП-Новосибирск». После просьбы женщины прохожий оскорбил ее, тогда сын спустился, чтобы поговорить с обидчиком.

Замечание мама сделала из окна квартиры. И тот мужчина сказал ей: «Закрой форточку, а то тебя продует». После я вышел во двор, чтобы поговорить с этим человеком. Но мужчина продолжал кричать и вел себя агрессивно. Я несколько раз ему объяснял, что не собираюсь драться. Пытался разрешить конфликт и вернуться домой, но тот человек несколько раз преграждал мне путь, — рассказал пострадавший.

Позже незнакомец достал газовый баллончик, распылил газ в лицо мужчине и ударил его в правый глаз. Врачи диагностировали у него посттравматическую эрозию роговицы правого глаза и ушиб мягких тканей вокруг глазницы и верхнего века.

Ранее сообщалось, что мужчина распылил перцовую смесь в лицо 15-летнему подростку во время конфликта в Невском районе Санкт-Петербурга. Юноша обратился за медицинской помощью, после осмотра его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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