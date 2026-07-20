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20 июля 2026 в 13:40

Мужчина залил «перцем» ребенка во время конфликта

В Санкт-Петербурге мужчина напал на подростка с перцовым баллончиком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчина распылил перцовую смесь в лицо 15-летнему подростку во время конфликта в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале. Инцидент произошел вечером 19 июля на автобусной остановке у дома № 9 на Русановской улице.

По данным полиции, между 41-летним мужчиной и несовершеннолетним произошла ссора, в результате которой взрослый применил против подростка перцовый баллончик. Юноша обратился за медицинской помощью, после осмотра его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Нападавшего задержали по горячим следам. Сейчас правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Калининграде 37-летний продавец распылил перцовый баллончик в глаза 62-летнему покупателю из-за конфликта в очереди. Мужчина получил химический ожог обоих глаз. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

До этого в московском районе Бирюлево женщина распылила перцовый газ в квартире, где в этот момент находился восьмилетний мальчик. Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали ребенка из заблокированного помещения, а правоохранители начали проверку.

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