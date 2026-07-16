Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди

В Калининграде 37-летний продавец распылил перцовый баллончик в глаза 62-летнему покупателю из-за конфликта в очереди, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области в мессенджере МАКС. Мужчина получил химический ожог обоих глаз. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Любые конфликты следует решать исключительно мирным путем. Применение физической силы или специальных средств влечет за собой уголовную ответственность, — предупредили в пресс-службе.

По предварительным данным, инцидент произошел в одном из сетевых продовольственных магазинов Московского района. Заявитель выразил недовольство длительным ожиданием у кассы, что спровоцировало ссору с сотрудником торгового зала. В ходе потасовки работник снял с клиента очки и использовал против него газовый баллончик.

В отношении 37-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Санкции по данной статье предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее в московском районе Бирюлево женщина распылила перцовый газ в квартире, где в этот момент находился восьмилетний мальчик. Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали ребенка из заблокированного помещения, а правоохранители начали проверку.