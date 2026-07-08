Калининградец предстанет перед судом за нападение с ножом на ребенка

Калининградец предстанет перед судом за нападение с ножом на ребенка

В Мамоново Калининградской области местный житель предстанет перед судом за нападение с ножом на восьмилетнего мальчика и его родственницу, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на прокуратуру региона. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего.

По данным следствия, нападение произошло в квартире знакомой фигуранта. Там он нанес ее сыну не менее двух ударов ножом, а также набросился на родственницу, которая вступилась за ребенка. Мальчику удалось выжить благодаря оперативной медицинской помощи.

Мужчину признали психически нездоровым. Его планируют принудительно поместить в медицинское учреждение.

Ранее в Пензенской области 24-летней местной жительнице предъявили обвинение в убийстве четырехлетней племянницы. По решению суда она взята под стражу.