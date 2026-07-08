Политолог раскрыл истинный смысл обращения Трампа к Ирану

Глава Белого дома Дональд Трамп считает переговоры с Ираном бессмысленными, заявил «ФедералПресс» политолог Алексей Мартынов. Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может возобновиться с новой силой.

Закончилась одна фаза — горячая, но мира в регионе нет. И совершенно не исключено, что с новой силой и традиционной ветхозаветной лютостью все это будет продолжено, — заявил Мартынов.

Политолог подчеркнул, что Трампу могут быть выгодны постоянные перекрытия Ормузского пролива. По его словам, эскалация конфликта с Ираном также может быть использована как инструмент в предвыборной борьбе.

Ранее Трамп заявил, что больше не намерен вести переговоры с Ираном. Во время встречи с главой НАТО Марком Рютте на саммите в Анкаре он оскорбил иранское руководство, назвав их «отбросами».