Политолог ответил, в каком случае Ле Пен может сменить Макрона в 2027 году Политолог Федоров: Ле Пен может стать президентом при конкуренции с Меланшоном

Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен может стать президентом Франции в 2027 году при условии, что во втором туре выборов ее соперником будет представитель крайне левых сил бывший депутат Европейского парламента Жан-Люк Меланшон, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, в ином случае, например при конкуренции с экс-премьером Эдуаром Филиппом, шансы политика на победу остаются сомнительными.

У Ле Пен есть шансы стать президентом в 2027 году. Их значительно больше, чем в прошлые три раза, когда она принимала участие в президентской гонке. По подсчетам социологов, сейчас лидер «Национального объединения» имеет все шансы выйти сразу во второй тур. Ее рейтинг около 35%. Там ситуация будет складываться сложнее. Если ее соперником станет Эдуар Филипп, то шансы Ле Пен получить место в Елисейском дворце будут сомнительны. Во втором туре все политические силы Франции от правых до крайне левых станут голосовать против нее. Однако интрига заключается в том, что неизвестно, выйдет ли Филипп. Не исключено, что во второй тур может пройти Жан-Люк Меланшон. В таком случае шансы Ле Пен быть избранной президентом станут выше, — пояснил Федоров.

Ранее Ле Пен заявила, что по итогам партийного совещания приняла решение участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году. 7 июля суд сократил ей срок запрета на право баллотироваться.

До этого политолог Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что у ультраправых во Франции под руководством Ле Пен и Жордана Барделла нет шансов прийти к власти в стране. По его словам, этого не позволит Брюссель.