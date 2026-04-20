Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции

Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции Политолог Дробницкий: ЕС не даст ультраправым прийти к власти во Франции

У ультраправых во Франции под руководством Марин Ле Пен и Жордана Барделла нет шансов прийти к власти в стране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, этого не позволит Брюссель.

У европейских властей есть инструменты, чтобы не дать людям сделать протестный выбор. Я не верю в приход к власти во Франции кого-то вроде Ле Пен в ближайшее время. А даже если они придут — что смогут изменить? Франция жестко впаяна в структуры ЕС, — заметил эксперт.

Дробницкий полагает, что в обозримом будущем вообще не стоит ждать прихода более-менее лояльного к России французского правительства. Надежд на то, что в Европе на фоне кризиса вдруг вспомнят о рациональности, уже не осталось, уверен политолог.

Чтобы европейцы отказались от образа «ужасной России», надо не входить в кризис, а пережить его. Пока Евросоюз политически цел и способен удерживать власть даже при падении уровня жизни, ничего не изменится, — объяснил собеседник.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал главную угрозу для Европы. По его словам, опасность представляет руководство Евросоюза, которое пытается втянуть Париж в прямой военный конфликт с Москвой.