Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 19:07

Политолог Дробницкий: ЕС не даст ультраправым прийти к власти во Франции

Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Adrienpittore/Neirdaprod/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

У ультраправых во Франции под руководством Марин Ле Пен и Жордана Барделла нет шансов прийти к власти в стране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Дробницкий. По его словам, этого не позволит Брюссель.

У европейских властей есть инструменты, чтобы не дать людям сделать протестный выбор. Я не верю в приход к власти во Франции кого-то вроде Ле Пен в ближайшее время. А даже если они придут — что смогут изменить? Франция жестко впаяна в структуры ЕС, — заметил эксперт.

Дробницкий полагает, что в обозримом будущем вообще не стоит ждать прихода более-менее лояльного к России французского правительства. Надежд на то, что в Европе на фоне кризиса вдруг вспомнят о рациональности, уже не осталось, уверен политолог.

Чтобы европейцы отказались от образа «ужасной России», надо не входить в кризис, а пережить его. Пока Евросоюз политически цел и способен удерживать власть даже при падении уровня жизни, ничего не изменится, — объяснил собеседник.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал главную угрозу для Европы. По его словам, опасность представляет руководство Евросоюза, которое пытается втянуть Париж в прямой военный конфликт с Москвой.

Европа
Франция
Евросоюз
Марин Ле Пен
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.