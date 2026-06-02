Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при выборе турагента Доцент Щербаченко: турагентов нужно тщательно проверять

Россияне могут столкнуться с мошенниками при выборе турагента в интернете, поэтому необходимо тщательно проверять агентство, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, которые передает RT, злоумышленники нередко месяцами общаются с потенциальными клиентами, постепенно завоевывая их доверие.

Если в профиле 5 тыс. подписчиков, а под постами два лайка и однотипные комментарии от ботов — перед вами фейк. Живой турагент общается с живыми людьми, — поделился специалист.

Эксперт подчеркнул, что настоящий турагент никогда не станет требовать оплаты переводом на личную карту, счёт или номер телефона. Все платежи должны зачисляться исключительно на счёт туроператора либо по QR‑коду.

Также при оплате по ссылке важно проверить наименование платежа и название организации — они должны полностью совпадать с официальными данными. Кроме того, по словам специалиста, ни один добросовестный турагент не будет настаивать на оплате без предварительного заключения договора.

Ранее россияне столкнулись с дефицитом авиабилетов в Турцию. Стоимость туров может вырасти из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines. Один из ведущих перевозчиков на этом направлении уже отменил свыше 300 рейсов на май и июнь.