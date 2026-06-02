«Отнесся критично»: политолог о планах США разместить ЯО у границ России

Новости о планах США разместить ядерное оружие в дополнительных европейских странах НАТО у границ России неправдоподобны, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, данная информация направлена на то, чтобы посеять панику среди россиян.

Я бы все-таки к этой новости (о планах США разместить ядерное оружие у границ России. — NEWS.ru) отнесся критично. Если это будет происходить на самом деле, то это очень серьезная эскалация. Москва будет вынуждена настроить свои ядерные силы как раз на те страны, где это оружие будет размещено, в качестве ответных мер. Думаю, раз это пошло от британской газеты, информация может оказаться фейком с целью, во-первых, напугать россиян, расшатать общество и посеять панику. Во-вторых, чтобы рассорить США и Россию, когда наметились какие-то подвижки во взаимоотношениях стран, — сказал Перенджиев.

Он подчеркнул, что США вряд ли нарушат договор о нераспространении ядерного оружия. По словам политолога, подобные действия со стороны Штатов уже привели к Карибскому кризису в 1962 году. Эксперт также отметил, что возможные поставки оружия в Польшу и страны Балтии могут вызвать более серьезные последствия.

Россия будет вынуждена искать возможности размещения своих ядерных сил. Вспоминается 1962 год, когда мы стали размещать их непосредственно на Кубе. В связи с этим ситуация с угрозами США в отношении кубинцев выглядит уже по-другому. Такой шаг перечеркнул бы все усилия Вашингтона в переговорах с нами и Украиной, в желании [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru) стать миротворцем. Поэтому я уверен, что наши власти сейчас по всем каналам попросят Штаты прокомментировать данную информацию. Посмотрим, что они скажут, — заключил Перенджиев.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна получит защиту французского «ядерного зонтика». Этот вопрос стал главной темой его визита во Францию.