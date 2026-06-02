«Хороший симбиоз»: агент объяснил выбор нового тренера «Локомотива»

Ярославский «Локомотив» никогда не принимает спонтанных решений, поэтому назначение тренера Дмитрия Квартальнова было полностью продумано руководством клуба, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, у команды и специалиста должен получиться хороший симбиоз.

Я очень рад этому назначению, рад, что российский специалист возглавил такую серьезную организацию, как ярославский «Локомотив». В клубе никогда не делают спонтанных назначений и не принимают спонтанных решений. Все обдумано. Мы это видим по результатам последних двух сезонов, — сказал Дементьев.

Он напомнил, что Квартальнов уже работал в «Локомотиве» с 2017 по 2019 год. По словам Дементьева, за это время выросли и тренер, и команда.

Всему свое время. К тому моменту сам Ярославль вырос, насытился своими местными воспитанниками. Дмитрий Квартальнов сделал огромный шаг вперед в своей работе. Я считаю, должен быть хороший симбиоз, — добавил Дементьев.

1 июня Квартальнова назначили главным тренером «Локомотива». Срок соглашения со специалистом не раскрывается. Квартальнов сменил на посту тренера-канадца Боба Хартли, который теперь будет советником клуба.

