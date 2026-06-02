«Хороший симбиоз»: агент объяснил выбор нового тренера «Локомотива»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ярославский «Локомотив» никогда не принимает спонтанных решений, поэтому назначение тренера Дмитрия Квартальнова было полностью продумано руководством клуба, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, у команды и специалиста должен получиться хороший симбиоз.

Я очень рад этому назначению, рад, что российский специалист возглавил такую серьезную организацию, как ярославский «Локомотив». В клубе никогда не делают спонтанных назначений и не принимают спонтанных решений. Все обдумано. Мы это видим по результатам последних двух сезонов, — сказал Дементьев.

Он напомнил, что Квартальнов уже работал в «Локомотиве» с 2017 по 2019 год. По словам Дементьева, за это время выросли и тренер, и команда.

Всему свое время. К тому моменту сам Ярославль вырос, насытился своими местными воспитанниками. Дмитрий Квартальнов сделал огромный шаг вперед в своей работе. Я считаю, должен быть хороший симбиоз, — добавил Дементьев.

1 июня Квартальнова назначили главным тренером «Локомотива». Срок соглашения со специалистом не раскрывается. Квартальнов сменил на посту тренера-канадца Боба Хартли, который теперь будет советником клуба.

Ранее сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею, который проходил в Швейцарии. В финальном матче в Цюрихе финны одолели хозяев турнира и завоевали пятое золото в своей истории.

