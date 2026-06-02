02 июня 2026 в 12:52

Назван наиболее реалистичный вариант сделки США и Ирана

Политолог Зубакин: сделка США с Ираном станет тактическим перемирием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наиболее реалистичным вариантом потенциальной сделки между США и Ираном является тактическое перемирие, а не полноценное стратегическое соглашение, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» Егор Зубакин. По его словам, Вашингтон не пойдет на полное снятие санкций с Тегерана.

Вероятный исход войны между США и Ираном — не та большая сделка, о которой любит говорить глава Белого дома Дональд Трамп, а тактическое перемирие. Частичное ослабление нефтяных санкций и заморозка ряда ядерных активностей в обмен на деэскалацию вокруг Ормузского пролива и прокси-структур. Полное снятие ограничений маловероятно. Стратегия «ни мира, ни войны» слишком удобна для Белого дома. Недовольство Израилем дает Ирану небольшое дипломатическое пространство, но не меняет того, что США готовятся к следующему раунду давления, а не к стратегическому примирению, — пояснил Зубакин.

По мнению эксперта, Тегеран в ответ на американское давление занял жесткую позицию. Он отметил, что для Вашингтона санкционный режим является не просто дипломатическим инструментом, а частью пакетной стратегии постепенного истощения чужой экономики.

Тегеран играет жестко. Требование полного снятия всех санкций — это уже не переговорная позиция, а полноценный ультиматум. Причем непобежденному противнику. Иран рассчитывает, что Вашингтон выберет какой-то красивый жест вместо потери лица или дорогостоящей военной операции. Расчет не лишен логики, но опирается на неверную предпосылку. Для Вашингтона санкционный режим — не дипломатический инструмент, от которого можно отказаться ради сделки. Это часть пакетной стратегии. Как и в случае с Ираком в 1990–2000 годах, цель — не молниеносная победа, а постепенное истощение чужой экономики, — заключил Зубакин.

Ранее Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США может быть заключен на следующей неделе. Так он ответил на вопрос, когда стороны согласуют документ. По словам американского лидера, он не одобрял предыдущую версию документа.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
