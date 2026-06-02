В Госдуме ответили, почему все чаще звучит мнение о скором завершении СВО Депутат Журавлев: обстановка на линии фронта говорит о скорой победе РФ в СВО

Ситуация на передовой свидетельствует о приближении России к успешному завершению специальной военной операции, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев. По его мнению, завершение конфликта возможно только после полной капитуляции Киева.

Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России. Но ни Украине, ни США на самом деле это вовсе не нужно. Штаты продолжают снабжать киевский режим оружием, обучать его солдат. Наверное, так не поступали бы те, кто в реальности хочет мира. [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) вертится как уж на сковородке, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Судьба противостояния в наших руках — конфликт немедленно закончится, если мы заставим Киев капитулировать. Никакого другого решения здесь быть не может, — прокомментировал Журавлев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его слова о скором завершении конфликта на Украине основаны на текущей ситуации на фронте. По словам главы государства, российские войска ежедневно продвигаются вперед на всех направлениях.