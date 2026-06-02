Гарри Бардин оценил планы снять полнометражный фильм о коте Леопольде

Полнометражная игровая кинокартина на основе мультфильма «Приключения кота Леопольда» вполне может заинтересовать большую аудиторию, заявил в беседе с НСН режиссер и художник-мультипликатор Гарри Бардин. По его словам, главная тема этого мультика — миротворчество. Работу над фильмом планируют начать осенью 2026 года.

Во-первых, у советского мультфильма был хороший сценарист Аркадий Хайт. Во-вторых, в нем интересны диалоги. Да и сама идея миротворчества, выраженная в словах кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!», сегодня, полагаю, актуальна как никогда. Этим он может быть интересен современной аудитории, — высказался Бардин.

Ранее режиссер и продюсер Артем Михалков заявил, что нужно создать современного героя, который станет любимым у россиян, как Чебурашка. Он отметил, что это очень важная, но в то же время сложная задача.