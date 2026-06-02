«Потрясающий человек во всех проявлениях»: Фетисов о Богуславской

Вдова поэта Андрея Вознесенского, писательница и искусствовед Зоя Богуславская была очень позитивным человеком с потрясающим чувством юмора, рассказал хоккеист Вячеслав Фетисов во время прощания с ней в Центре Вознесенского в Москве. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Богуславская хранила память о творчестве супруга и советских событиях.

Потрясающий человек во всех проявлениях, с чувством юмора. Она помнила все, что было в далекие годы — с Андреем, с поэзией, со всем тем, что является нашим национальным достоянием, — сказал Фетисов.

Хоккеист вспомнил, что последний Новый год отмечал вместе с Богуславской. По словам Фетисова, искусствовед притягивала к себе внимание, всегда была в центре компании. Богуславская оставила память о себе и своем легендарном муже, резюмировал Фетисов.

Богуславской не стало 14 мая. Ей было 102 года, прощание и похороны перенесли на 2 июня. Венки прислали в том числе телеведущий Андрей Малахов и Театр Наций под руководством Евгения Миронова. После церемонии прощания вдову поэта похоронят на Новодевичьем кладбище.