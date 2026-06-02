ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:14

Умерла актриса Нина Марушина: что известно, причина смерти, последние дни

Нина Марушина Нина Марушина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Нина Марушина умерла на 92-м году жизни, сообщили в Московском драмтеатре имени Пушкина. Что известно, какова причина смерти, как артистка провела последние дни?

Как умерла актриса Нина Марушина: причина, последние дни

О смерти Нины Марушиной стало известно во вторник, 2 июня 2026 года. В театре отметили, что без нее невозможно представить себе историю этого культурного учреждения.

«Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата. <...> Выражаем искренние соболезнования семье и близким Нины Александровны. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Марушина пришла в театр, когда главным режиссером был Борис Равенских. Она преданно служила сцене 64 года.

«Совсем недавно мы поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранных ею героинь — озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Все они навсегда останутся в наших сердцах и в памяти зрителей», — отметили в учреждении.

В драмтеатре имени Пушкина не уточнили, какова причина смерти. Точно неизвестно, как именно Марушина провела последние дни. 16 мая она встретила свой 91-й день рождения.

Нина Марушина и Юрий Румянцев в сцене из спектакля «Все о нашем доме» Нина Марушина и Юрий Румянцев в сцене из спектакля «Все о нашем доме» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Чем известна Марушина: биография, досье

Нина Александровна Марушина родилась в 1935 году в Саратове. Она росла в творческой среде — ее мама была примой Саратовского оперного театра. По окончании филологического факультета Саратовского университета поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1962 году (курс Г. Герасимова и А. Карева). Со второго курса была занята в спектаклях.

Тогда же, в 1962-м, пришла в Московский драматический театр имени Пушкина. В 1995-м ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

Марушина получила широкую известность благодаря роли Лили Дьяковой в культовом советском сериале «День за днем» (1971–1972 г. в.). Она снималась в картинах «Обломов», «Бабий бунт», «Цензуру к памяти не допускаю» и других.

Актриса выступала с моноспектаклями, в том числе на Международном музыкальном арт-фестивале МАМАКАБО-2010 представила моноспектакль «Пинежский Пушкин» по сказаниям Бориса Шергина. Также в репертуаре Марушиной были «Аленький цветочек» (няня), «Апельсины & лимоны» (Клара), «Тартюф» (Госпожа Пернель), «Кошки-мышки» (Гиза).

За долголетний и плодотворный труд в области культуры Марушина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001 год).

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 2 июня: что завтра, проблемы с дыханием, мигрени

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 июня: где сбои в России

ОГЭ-2026: что это, как сдают и почему отличники проваливаются

Общество
актрисы
артисты
смерти
театры
биографии
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.