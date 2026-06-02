Умерла актриса Нина Марушина: что известно, причина смерти, последние дни

Актриса Нина Марушина умерла на 92-м году жизни, сообщили в Московском драмтеатре имени Пушкина. Что известно, какова причина смерти, как артистка провела последние дни?

О смерти Нины Марушиной стало известно во вторник, 2 июня 2026 года. В театре отметили, что без нее невозможно представить себе историю этого культурного учреждения.

«Не стало заслуженной артистки России Нины Александровны Марушиной. Для нас это невосполнимая утрата. <...> Выражаем искренние соболезнования семье и близким Нины Александровны. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Марушина пришла в театр, когда главным режиссером был Борис Равенских. Она преданно служила сцене 64 года.

«Совсем недавно мы поздравляли ее с днем рождения и вспоминали сыгранных ею героинь — озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Все они навсегда останутся в наших сердцах и в памяти зрителей», — отметили в учреждении.

В драмтеатре имени Пушкина не уточнили, какова причина смерти. Точно неизвестно, как именно Марушина провела последние дни. 16 мая она встретила свой 91-й день рождения.

Нина Марушина и Юрий Румянцев в сцене из спектакля «Все о нашем доме» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Чем известна Марушина: биография, досье

Нина Александровна Марушина родилась в 1935 году в Саратове. Она росла в творческой среде — ее мама была примой Саратовского оперного театра. По окончании филологического факультета Саратовского университета поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1962 году (курс Г. Герасимова и А. Карева). Со второго курса была занята в спектаклях.

Тогда же, в 1962-м, пришла в Московский драматический театр имени Пушкина. В 1995-м ей было присвоено звание заслуженной артистки России.

Марушина получила широкую известность благодаря роли Лили Дьяковой в культовом советском сериале «День за днем» (1971–1972 г. в.). Она снималась в картинах «Обломов», «Бабий бунт», «Цензуру к памяти не допускаю» и других.

Актриса выступала с моноспектаклями, в том числе на Международном музыкальном арт-фестивале МАМАКАБО-2010 представила моноспектакль «Пинежский Пушкин» по сказаниям Бориса Шергина. Также в репертуаре Марушиной были «Аленький цветочек» (няня), «Апельсины & лимоны» (Клара), «Тартюф» (Госпожа Пернель), «Кошки-мышки» (Гиза).

За долголетний и плодотворный труд в области культуры Марушина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2001 год).

