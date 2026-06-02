ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:36

Володин обвинил Пашиняна в утаивании от армян цены выхода из ЕАЭС

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от граждан, чего будет стоить выход страны из ЕАЭС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере МАКС. По его словам, в случае выхода из союза газ для армян подорожает почти в четыре раза, миграционные льготы на въезд в Россию будут аннулированы, а трудоустройство станет возможным только по патентам.

Утаивает от граждан Армении, чего будет стоить выход страны из ЕАЭС, а именно: для жителей газ подорожает почти в четыре раза; миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются, а трудоустройство станет возможным только по патентам, — написал он.

Кроме того, резко сократятся трансграничные денежные переводы из России, которые сегодня составляют почти $4 млрд (286 млрд рублей) в год. Спикер Госдумы также предупредил, что в отношении поставок из Армении в РФ цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды могут быть применены меры, которые приведут к их приостановке.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 2 июня вводит временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов (вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины) и свежего винограда из Армении. В качестве причины такого решения указаны участившиеся нарушения при поставках армянских фруктов.

Власть
Вячеслав Володин
Никол Пашинян
ЕАЭС
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.