Володин обвинил Пашиняна в утаивании от армян цены выхода из ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от граждан, чего будет стоить выход страны из ЕАЭС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере МАКС. По его словам, в случае выхода из союза газ для армян подорожает почти в четыре раза, миграционные льготы на въезд в Россию будут аннулированы, а трудоустройство станет возможным только по патентам.

Кроме того, резко сократятся трансграничные денежные переводы из России, которые сегодня составляют почти $4 млрд (286 млрд рублей) в год. Спикер Госдумы также предупредил, что в отношении поставок из Армении в РФ цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды могут быть применены меры, которые приведут к их приостановке.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 2 июня вводит временный запрет на ввоз в Россию косточковых плодов (вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины) и свежего винограда из Армении. В качестве причины такого решения указаны участившиеся нарушения при поставках армянских фруктов.