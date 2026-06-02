02 июня 2026 в 12:35

Ереван не намерен обсуждать референдум о ЕС до определенного момента

Пашинян: Армения пока не будет обсуждать референдум о членстве в ЕС

Фото: Global Look Press
Власти Армении пока не обсуждают вопрос о проведении референдума по членству страны в Европейском союзе, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью «Известиям» во время предвыборной кампании. По его словам, такая тема может возникнуть только после получения республикой статуса кандидата или официального обращения в ЕС.

Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме, — подчеркнул Пашинян.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России и других странах союза, пока Армению не позовут в ЕС. По его словам, армянский премьер устранился от решения сложного вопроса выбора между объединениями — подобно тому, как в свое время Лев Троцкий устранился от заключения непопулярного Брестского мира.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что армянские коллеги «очень близко подошли к точке, после которой России придется по-другому выстраивать свои экономические отношения с этой страной». По его словам, анализ реальных шагов Еревана заставляет усомниться в искренности заверений о дружбе и верности ЕАЭС.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
Евросоюз
референдумы
