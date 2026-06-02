Пашинян ответил, приедет ли на следующую встречу ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал приехать на следующую встречу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости. При этом он пояснил, что задолго до проведения саммита в Астане, где Ереван представлял вице-премьер Мгер Григорян, уведомил коллег о невозможности своего присутствия. Причиной пропуска стала парламентская предвыборная кампания.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России и других странах союза, пока Армению не позовут в ЕС. По его словам, армянский премьер устранился от решения сложного вопроса выбора между объединениями — подобно тому, как в свое время Лев Троцкий устранился от заключения непопулярного Брестского мира.

До этого Пашинян заявил, что республика останется в ЕАЭС до того момента, когда придется делать окончательный выбор между этим союзом и Евросоюзом. Этот вопрос вынесут на общий референдум, подчеркнул он. По словам премьера, пока Ереван не направит Брюсселю официальную заявку на вступление или пока республика не приблизится к статусу кандидата, проводить плебисцит бессмысленно.