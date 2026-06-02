ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 12:43

Психолог объяснила, чем отличаются лень и выгорание

Психолог Каталина: выгорание и лень отличаются разной продолжительностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Выгорание и лень отличаются друг от друга разной продолжительностью, рассказала Lenta.ru бизнес-психолог, экономист Екатерина Каталина. Она отметила, что выгорание — это перманентное состояние, повторяющееся изо дня в день.

Главное — не лечить выгорание самопринуждением, которое часто только ухудшает состояние. Лучше начать с аудита: сколько вы спите, есть ли настоящий отдых, какие задачи забирают больше всего сил, где можно снизить нагрузку, что можно делегировать или обсудить с руководителем. Лень проходит после паузы, смены задачи или нормального отдыха, — рассказала Каталина.

Психолог подчеркнула, что лень может быть полезной, так как она помогает экономить силы и упрощать задачи. По ее словам, такое состояние проходит после паузы или отдыха, а выгорание требует более длительного восстановления и помощи.

Ранее психолог Артемий Сибирский рассказал, что во избежание выгорания и для сохранения продуктивности нужно своевременно расслабляться и качественно отдыхать. По его словам, никакой «чудо-пилюли» от профессионального истощения не существует, поэтому важно заботиться о себе и разрешать себе развлечения.

Здоровье
психологи
выгорание
лень
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценены потери армянских фермеров из-за запрета поставок в Россию
Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.