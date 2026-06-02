Психолог объяснила, чем отличаются лень и выгорание

Выгорание и лень отличаются друг от друга разной продолжительностью, рассказала Lenta.ru бизнес-психолог, экономист Екатерина Каталина. Она отметила, что выгорание — это перманентное состояние, повторяющееся изо дня в день.

Главное — не лечить выгорание самопринуждением, которое часто только ухудшает состояние. Лучше начать с аудита: сколько вы спите, есть ли настоящий отдых, какие задачи забирают больше всего сил, где можно снизить нагрузку, что можно делегировать или обсудить с руководителем. Лень проходит после паузы, смены задачи или нормального отдыха, — рассказала Каталина.

Психолог подчеркнула, что лень может быть полезной, так как она помогает экономить силы и упрощать задачи. По ее словам, такое состояние проходит после паузы или отдыха, а выгорание требует более длительного восстановления и помощи.

Ранее психолог Артемий Сибирский рассказал, что во избежание выгорания и для сохранения продуктивности нужно своевременно расслабляться и качественно отдыхать. По его словам, никакой «чудо-пилюли» от профессионального истощения не существует, поэтому важно заботиться о себе и разрешать себе развлечения.