Журналисту смягчили меру пресечения по делу о персональных данных Суд отправил журналиста Ролдугина под домашний арест

Тверской суд Москвы изменил содержание под стражей журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина на домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Он проходит по делу о незаконном использовании персональных данных.

Ролдугину предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации. Одновременно с этим в редакции прошел обыск. По версии следствия, журналист использовал ботов для сбора информации, а затем публиковал полученные данные в своих материалах.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно приговорил главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии. Он являлся обвиняемым в уголовном деле об организации деятельности нежелательной организации.

Ранее сообщалось, что «дворец» журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Ленинградской области перешел в собственность государства. Согласно одной из версий, в ближайшее время там может появиться музей.