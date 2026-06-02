Журналисту смягчили меру пресечения по делу о персональных данных

Тверской суд Москвы изменил содержание под стражей журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина на домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Он проходит по делу о незаконном использовании персональных данных.
Ролдугину предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации. Одновременно с этим в редакции прошел обыск. По версии следствия, журналист использовал ботов для сбора информации, а затем публиковал полученные данные в своих материалах.
До этого Басманный районный суд Москвы заочно приговорил главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии. Он являлся обвиняемым в уголовном деле об организации деятельности нежелательной организации.
