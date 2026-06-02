ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:28

Журналисту смягчили меру пресечения по делу о персональных данных

Суд отправил журналиста Ролдугина под домашний арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тверской суд Москвы изменил содержание под стражей журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина на домашний арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Он проходит по делу о незаконном использовании персональных данных.

Олегу Ролдугину изменена мера пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест, — сообщили в пресс-службе.

Ролдугину предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации. Одновременно с этим в редакции прошел обыск. По версии следствия, журналист использовал ботов для сбора информации, а затем публиковал полученные данные в своих материалах.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно приговорил главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии. Он являлся обвиняемым в уголовном деле об организации деятельности нежелательной организации.

Ранее сообщалось, что «дворец» журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Ленинградской области перешел в собственность государства. Согласно одной из версий, в ближайшее время там может появиться музей.

домашний арест
Общество
суды
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.