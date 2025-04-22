В Москве решили судьбу главреда «Новой газеты — Европа» Суд в Москве приговорил главреда «Новой газеты — Европа» Мартынова к шести годам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный районный суд Москвы приговорил главреда «Новой газеты — Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к шести годам колонии по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Приговор был вынесен медиаменеджеру заочно.

Суд приговорил обвиняемого Мартынова к шести годам колонии заочно, — сообщили в суде.

Уголовное дело в отношении Мартынова было инициировано в сентябре 2024 года. Ему предъявили обвинение по статье об организации деятельности нежелательной организации.

28 июня 2023 года Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность издания Novaja Gazeta-Europe, созданного журналистами «Новой газеты» в 2022 году. Поводом стала угроза основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства.

В декабре 2024 года стало известно, что нобелевский лауреат и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) покинул Россию. Отмечалось, что это произошло после допроса по уголовному делу в отношении Мартынова. Мужчина был объявлен в розыск.