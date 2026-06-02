02 июня 2026 в 14:07

Диетолог напомнила, как правильно хранить персики

Диетолог Писарева посоветовала хранить персики в бумажном пакете

Персики лучше хранить в бумажном, а не полиэтиленовом пакете — в противном случае продукты могут быстро испортиться, напомнила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Ирина Писарева. Сразу после покупки она посоветовала помыть и съесть более спелые фрукты, а жесткие оставить до полного созревания.

В полиэтиленовом пакете фрукт быстро испортится из-за образования конденсата, который способствует развитию плесени. Чтобы персики быстрее поспели, можно положить их в бумажный пакет в теплое место и рядом с яблоками, — порекомендовала Писарева.

Ранее диетолог Ольга Валикова предупредила, что людям с аллергией на косточковые культуры категорически нельзя употреблять персики. Осторожнее с продуктом нужно быть и тем, у кого диагностирован сахарный диабет. Врач также посоветовала ограничить употребление персиков пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ в стадии обострения.

