Диетолог ответил, какую порцию сливочного масла можно употреблять в день

Взрослый человек может съедать от 20 до 25 г сливочного масла в день — это полезный продукт при умеренном употреблении, заявил в беседе с aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков. Он посоветовал выбирать товары с жирностью 82,5%.

От 20 до 25 г такого масла в день — стандартная рекомендация еще с советских времен. Можно пару бутербродов, например, съесть или кусочек того же масла положить в кашу. Это вполне нормальная история, — высказался Поляков.

Он добавил, что в сливочном масле содержатся витамины A, D, E, K2, а также бета-каротин. Кроме того, продукт богат жирными кислотами, которые могут положительно влиять на пищеварительный тракт.

Ранее диетолог Ольга Валикова предупредила, что людям с аллергией на косточковые культуры категорически нельзя употреблять персики. Осторожнее с продуктом нужно быть и тем, у кого диагностирован сахарный диабет.

