02 июня 2026 в 13:32

«Давно его не видели»: брат Хазанова исчез при загадочных обстоятельствах

В Москве без вести пропал единокровный брат Геннадия Хазанова

Геннадий Хазанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Единокровный брат народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова Андрей Лукачер без вести пропал в Москве, рассказала в беседе с ИА Регнум племянница телеведущего. По словам женщины, после смерти отца она хотела наладить общение с его родным братом, однако квартира мужчины оказалась запертой, а соседи не видели его уже долгое время.

Счетчики на квартире показывали, что электричество отключено, соседи сказали, что давно его не видели. Телефоном дядя никогда не пользовался, у него не было ни сотового, ни стационарного телефона, — подчеркнула она.

В марте 2026 года племянница обращалась в социальные службы района, где зарегистрирован Лукачер. Там ей заявили, что у них также нет никакой информации о местоположении пенсионера. Собеседница издания уточнила, что дядя всегда жил очень бедно и много лет ходил в различные благотворительные столовые, где кормят бездомных. Сейчас женщина думает о том, чтобы вызвать сотрудников полиции, вскрыть дверь в квартиру мужчины и выяснить, куда он мог исчезнуть.

Ранее в Москве бесследно пропал популярный стример Иван Insider, за творчеством которого следят десятки тысяч подписчиков. Родственники мужчины уже больше недели не могут выйти с ним на связь и отчаянно пытаются установить его местонахождение.

