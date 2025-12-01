Хазанов продал все и сбежал? Где сейчас «студент кулинарного техникума»

1 декабря 80 лет исполняется народному артисту РСФСР, актеру театра и кино, художественном руководителю Московского театра эстрады Геннадию Хазанову. Как он стал известным, чем запомнимся зрителям, почему распродал все свое имущество и где живет сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Хазанов жил рядом с отцом и не знал об этом

Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Мать Ираида Моисеевна воспитывала его одна, с его отцом она не поддерживала отношения: у мужчины была другая семья, ребенка она родила не в браке.

«Надо знать, что такое еврейская мама…Она прожила очень долгую, нелегкую жизнь. Сказать, что у нас были безоблачные отношения, я не могу. В детстве часто задавал себе вопрос: „Она любит меня? Или же любит себя во мне?“, — говорил Хазанов в программе „Судьба человека“.

Мать так и не рассказала сыну, кто его отец, а он какое-то время жил совсем рядом — в том же самом доме, где артисту Хазанову дали квартиру.

„Так получилось, что в 36 лет я получил квартиру в 14-этажной башне на Якиманке. Понятия не имел, что в этом же доме на 6-м этаже живет мой папа, потом соседка мне рассказала. А он, я уверен, сразу меня узнал, это абсолютно точно. Он видел меня, свою внучку Алису, когда она гуляла, но сам никогда не подходил ни к ней, ни ко мне. Я его не осуждаю, у каждого в жизни есть своя мотивация, люди не совершают беспричинных поступков, значит, есть что-то такое, что помешало тогда папе“, — говорил Хазанов.

Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как монолог Лиона Измайлова сделал Хазанова известным

После окончания школы парень из небогатой семьи устроился слесарем на радиозавод и пытался поступить в театральное училище. В итоге он стал студентом Московского инженерно-строительного института. Во время учебы в МИСИ он начал играть в КВН. В 1967 году Хазанов поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Туда в качестве концертмейстера приезжала молодая певица Алла Пугачева, они были знакомы и общались.

Хазанов четыре года работал конферансье в оркестре Леонида Утесова, на этой должности он сменил Евгения Петросяна. Позже Геннадий перешел в Москонцерт, выступал с пародиями и клоунадой. Поворотным для него стал V Всесоюзный конкурс артистов эстрады, когда он прочитал монолог студента кулинарного техникума, написанный Лионом Измайловым. Конкурс показали по центральному телевидению, и о Хазанове узнала вся страна.

Политическая позиция Хазанова

В 1993 году Хазанов поддержал Бориса Ельцина в его противостоянии с Верховным советом. В 1996-м на президентских выборах был его доверенным лицом. В 2012 году Хазанов был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2014-м поддержал присоединение Крыма к РФ.

15 декабря 2023 года Хазанов обнародовал на своем YouTube-канале видео, посвященное патриотизму. По мнению артиста, действующая власть использует это явление как орудие, необходимое для достижения своих „корыстных целей“. При этом Хазанов цитировал писателя Льва Толстого.

Геннадий Хазанов, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

„Патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство“, — сказал юморист.

Артист прямо не утверждал, что речь идет о действующей российской власти или текущей геополитической ситуации. Хазанов не выступал открыто против специальной военной операции и не делал никаких заявлений о конфликте России и Украины.

Продажа имущества, где сейчас Хазанов

В то же время Telegram-каналы писали, что отсылка к словам Толстого может быть осуждением политики России и СВО. По сообщениям СМИ, Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. В материалах говорилось, что соответствующие объекты расположены в Москве и области. В частности, упоминались квартиры на улице Малая Молчановка (246 квадратных метров стоимостью 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 квадратных метров за 232 млн рублей).

Артист реализовал трехэтажный дом с постройками в селе Дубки Одинцовского городского округа (845 квадратных метров за 112 млн рублей) и квартиру на Якиманке (114 „квадратов“ за 102 млн рублей). В публикации также говорится о продаже квартиры в поселке Сосны Одинцовского городского округа. Площадь квартиры составляет 112 квадратных метров, а цена — 23 млн рублей.

По данным СМИ, у Хазанова осталась лишь одно жилье в России — квартира на улице Люсиновской в Замоскворечье (39 „квадратов“ за 21 млн рублей). При этом артист владеет двумя видами бизнеса в стране и занимает пост худрука Московского театра эстрады.

15 октября стало известно, что Хазанов якобы набросился на корреспондента Telegram-канала SHOT, когда тот задал вопрос о проданных квартирах. По информации СМИ, инцидент произошел у подъезда дома на Арбате.

По словам журналистов, сначала они задали вопрос об имуществе после спектакля с участием Хазанова. Также корреспондент поинтересовался, собирается ли артист уезжать из России. Юморист не стал прямо отвечать на вопросы. Затем, как писали в Telegram-каналах, корреспондент подкараулил Хазанова у дома, после чего беседа переросла в конфликт с рукоприкладством.

Геннадий Хазанов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У артиста есть израильский паспорт, который дает ему право въезжать в 151 стану мира без визы либо с возможностью упрощенного получения документа. Хазанов получил его еще в 1991 году.

Как Хазанов отметит 80-летие

К юбилею артиста никаких концертов не запланировано, он не встретит его на сцене. 6 декабря в эфире Первого канала покажут документальный фильм „Выхожу один я…“ к 80-летию Геннадия Хазанова, в нем будет большое интервью с артистом. В фильме артист рассказал, что несколько раз чуть не погиб, как создавались его известные номера, например, „Студент кулинарного техникума“, и почему в 90-х он ушел со сцены. Часть проекта посвящена личной жизни артиста: его многолетнему браку со Златой Эльбаум и его отцу.

