11 января 2026 в 11:35

Дубль российского форварда помог «Тампе» одержать победу в матче НХЛ

Два гола и две передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Филадельфией»

Никита Кучеров Никита Кучеров Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency/Global Look Press
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй» одержал победу над «Филадельфией Флайерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая 11 января, завершилась со счетом 7:2. Российский форвард Никита Кучеров забил два из семи голов «Тампы» и сделал две голевые передачи.

Спортсмен был признан первой звездой матча. Для 32-летнего россиянина эта встреча стала седьмой подряд, в которой он набирает очки. В текущем сезоне у Кучерова 65 баллов. Он идет четвертым в списке лучших бомбардиров чемпионата и остается самым результативным российским хоккеистом.

Ранее вратарь Илья Сорокин, выступающий за клуб «Нью-Йорк Айлендерс», оставил свои ворота «сухими» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его команда победила на своей площадке «Нью-Джерси» со счетом 9:0.

До этого нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов вошел в историю НХЛ. Он стал девятым россиянином в XXI веке, забившим четыре шайбы в одном матче. Свой покер о оформил во время встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем столетии подобного результата ранее добивались лишь восемь российских хоккеистов.

