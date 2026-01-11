Хуснутдинов вписал свое имя в историю НХЛ новым рекордом

Хуснутдинов вписал свое имя в историю НХЛ новым рекордом Хуснутдинов стал девятым россиянином в XXI веке с четырьмя голами в матче НХЛ

Нападающий «Бостон Брюинз» Марат Хуснутдинов вошел в историю Национальной хоккейной лиги. Он стал девятым россиянином в XXI веке, забившим четыре шайбы в одном матче.

Свой покер форвард «Бостона» оформил во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс». Та победа со счетом 10:2 стала одной из самых крупных для его команды.

До него такое же достижение в текущем столетии покорялось лишь восьми россиянам. В их число входят: Александр Овечкин, Павел Буре и Артемий Панарин.

Ранее российский вратарь Илья Сорокин, выступающий за клуб «Нью-Йорк Айлендерс», оставил свои ворота «сухими» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер отразил все 44 броска по своим воротам. Это уже четвертая игра в текущем сезоне, которую россиянин провел «на ноль», что является лучшим показателем в лиге на данный момент.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с NEWS.ru назвал лучшим спортсменом 2025 года нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина. Также он отметил успехи пловца Кирилла Пригоды.