02 марта 2026 в 13:28

Месси догнал легендарного Пеле по одному показателю

Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости
Аргентинский нападающий Лионель Месси сравнялся с легендарным бразильцем Пеле по количеству голов, забитых со штрафных ударов, сообщает журнал Sportstar. Теперь в активе обоих футболистов по 70 таких мячей.

Юбилейный для аргентинца гол состоялся 2 марта в гостевом матче регулярного чемпионата MLS против «Орландо». Месси оформил дубль, один из мячей забив прямым ударом со штрафного. Эта победа стала для действующего чемпиона лиги «Интер Майами» первой в нынешнем сезоне после разгромного поражения на старте.

Лидером по числу голов со штрафных остается бразилец Жуниньо Пернамбукано с 77 забитыми мячами. В следующем туре «Интер Майами» встретится на выезде с «Ди Си Юнайтед» в ночь на 8 марта.

В ноябре 2025 года Месси установил новый мировой рекорд по количеству голевых передач. В полуфинале плей-офф MLS аргентинец отдал результативный пас, доведя их число до 405 и превзойдя достижение Ференца Пушкаша.

Ранее Криштиану Роналду забил гол в первом же матче после возвращения в состав «Аль-Насра». Португалец пропустил две игры из-за конфликта с руководством, но после урегулирования финансовых вопросов вернулся на поле и помог команде обыграть «Аль-Фатех».

Лионель Месси
Пеле
футболисты
рекорды
