«Спартак», Месси, Бекхэм: кто из звезд футбола засветился в файлах Эпштейна

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллиардер. В 2008 году он был осужден за торговлю несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, однако провел за решеткой менее 13 месяцев. Ему разрешали ежедневно отлучаться из тюрьмы на 12 часов, чтобы работать в своем офисе.

Эпштейн считался создателем сети по втягиванию в проституцию и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, которых он продавал состоятельным клиентам. Как утверждается, финансист организовывал закрытые вечеринки для высокопоставленных лиц на своем частном острове. В 2019-м Эпштейна арестовали за торговлю людьми и вовлечение их в проституцию. Спустя месяц миллиардера нашли мертвым в камере.

Пострадавшие продолжали обращаться в суды, а правозащитники требовали обнародовать материалы. Это обещал сделать на тот момент баллотировавшийся в президенты США Дональд Трамп, что усилило интерес к делу. В 2024 году начались публикации судебных приложений, а 30 января Минюст США выложил три миллиона страниц материалов по делу финансиста.

Файлы Эпштейна, которые также называют списком педофилов, насчитывают тысячи документов в виде свидетельских показаний, адресной книги, справок, накладных, стенограмм допросов свидетелей, полицейских отчетов и электронных писем. В перечень были включены данные о знакомых финансиста, в числе которых множество политиков, в частности экс-президент США Билл Клинтон, Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, бывший британский принц Эндрю, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, а также кронпринцесса Норвегии Метте-Марит.

Франк Рибери

Футболист Франк Рибери Фото: Max Ellerbrake/firo Sportphoto/Global Look Press

Имя Рибери шесть раз фигурирует в одном из документов. Футболиста обвиняют в незаконных связях с незаконной проституцией. Кроме того, неназванная свидетельница из Франции заявила, что Рибери пытался избить ее, после чего полицейские окружили его и отвели к машине. Девушка отметила, что спортсмен и его адвокат Сильвен Кормье «подбирали 14-летних девочек, а Франк был погружен в мир проституции».

Лионель Месси

Имя знаменитого аргентинца упоминается в файлах Эпштейна несколько раз. В 2016 году на почту финансиста пришел дайджест статей от сервиса Quora, одна из которых называется «Что делает Месси?». В 2014-м помощник Эпштейна Борис Николич отправил бизнесмену материал журнала Times под заголовком «Люди, которыми восхищаются больше всех в мире». В ней говорится об актере Джонни Деппе и певице Алле Пугачевой, а Месси называют 15-м по популярности человеком на планете.

Криштиану Роналду

Имя звезды мирового футбола неоднократно упоминается в файлах Эпштейна. Самая любопытная статья с фамилией Роналду — о китайской девушке, которая при помощи макияжа способна превратиться в кого угодно — «от Альберта Эйнштейна до Криштиану».

Дэвид Бекхэм

В статье «Люди, которыми восхищаются больше всех в мире», Бекхэм замыкает топ-10 по популярности в Великобритании. Имя футболиста упоминается только в заголовках или внутри статей, например в материале о пышной светской вечеринке, которую посетили звезды из самых разных сфер.

Дэвид Бекхэм Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тодд Боули

Имя нынешнего владельца «Челси» встречается в документах около 100 раз. После выхода из тюрьмы Эпштейн организовал пару деловых встреч с Боули, однако ничто не указывает на причастность бизнесмена к преступлениям. Представители Тодда отказались от комментариев по данному вопросу.

Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбола фигурирует в файлах Эпштейна всего один раз. В 2017 году финансисту пришло письмо от организации Palestinian Media Watch (PMW) с уведомлением о том, что она отправила обращение в дисциплинарный комитет с просьбой наказать Федерацию футбола Палестины за серьезные нарушения устава — разжигание ненависти и политизации. PMW призвала читателей заспамить этой жалобой личную почту Инфантино.

«Динамо Загреб» и «Фейеноорд»

В дайджесте PMW говорилось о применении ФИФА двойных стандартов: быстро и строго наказывает игроков за неподобающее поведение, однако игнорирует жалобу на палестинскую футбольную федерацию. В документе были приведены несколько примеров: дисквалификация хорватского защитника Йосипа Шимунича на десять матчей за выкрики, связанные с пронацистскими лозунгами, крупный штраф загребскому «Динамо» за расистские кричалки фанатов, а также штраф «Фейеноорду» за бросок болельщиком надувного банана в нападающего Жервиньо из «Ромы».

Фанаты футбольного клуба «Фейеноорд» Фото: Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Спартак»

В файлах Эпштейна фигурирует не сам клуб, а его стадион. В 2018 году ассистентка финансиста покупала билет на матч 1/8 финала чемпионата мира в России между Колумбией и Англией для некой девушки. В переписке виден чек: проход на игру стоил $748 (около 50 тыс. рублей по курсу того времени).

В файлах Эпштейна несколько раз упоминаются другие города РФ, в которых проходил ЧМ-2018. Финансист либо лично посещал матчи, либо финансировал поездки для своего окружения. Документы указывают на его присутствие в нескольких городах, где состоялись ключевые игры турнира.

В Санкт‑Петербурге Эпштейн был на матче между Марокко и Ираном. Его сопровождали две сестры. В Ростове-на-Дону миллиардер посетил фестиваль болельщиков ФИФА. Эпштейн также прилетал в Нижний Новгород на игру между Уругваем и Францией. Казань также упоминается в списке городов, которые посетил финансист.

«Кристал Пэлас» и «Милан»

В 2014-м некий Ричард Джослин прислал Эпштейну статью о том, что американский предприниматель Джош Харрис приобретает 18% акций английского футбольного клуба «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» и «Саутгемптон», 2021 год Фото: Adam Davy via www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

В 2018-м в одной из переписок финансист обсуждал итальянский «Милан» с экс-комиссионером Национальной баскетбольной ассоциации Дэвидом Стерном. Инвестиционный фонд Elliott Management, получивший контроль над командой, сразу приступил к поиску нового покупателя. Эпштейну присылали презентацию с заголовком «Уникальная возможность приобрести последний оставшийся европейский суперклуб». Миллиардер ответил, что его это не интересует.

