Отъезд в Монако, $3 млн призовых, Большой шлем: как живет Даниил Медведев

Первой ракетке России Даниилу Медведеву исполнилось 30 лет. Как он выступает в начале сезона, сколько заработал в 2025 году, что известно о личной жизни спортсмена — в материале NEWS.ru.

Как теннисист Медведев выступает в начале сезона

Медведев родился 11 февраля 1996 года в Москве. Его отец, Сергей Яковлевич, работал системным программистом, а мать, Ольга Васильевна, занималась воспитанием детей. У Медведева есть две старшие сестры — Елена и Юлия.

В детстве Даниил занимался шахматами, музыкой, плаванием, но сделал выбор в пользу тенниса. Он также увлекался рисованием и игрой на гитаре. По окончании школы Медведев поступил в МГИМО, однако после первого курса в 2014 году уехал с родителями во Францию, где тренировался в академии города Антиб.

В течение юношеской карьеры Медведев одержал 109 побед и потерпел 43 поражения. С 2014 года россиянин выступает во взрослых соревнованиях. В первом сезоне на взрослом уровне Даниил выиграл первый титул серии «фьючерс» в грузинском городе Телави.

В конце августа 2025-го теннисист расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал более семи лет. В интервью YouTube-каналу «Больше!» спортсмен заявил, что у него была паника из-за неудовлетворительных результатов. Медведев опустился на 14-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

С новым тренером Томасом Юханссоном дела россиянина постепенно пошли в гору. В начале этого сезона Медведев выиграл турниры в Алма-Ате и Брисбене. Затем он участвовал в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). В третьем круге Медведев одержал победу в пяти партиях над венгром Фабианом Марожаном. По ходу встречи Даниил уступал со счетом 0:2 по сетам, но сумел перевернуть матч — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. В четвертом круге Australian Open россиянин второй год подряд уступил американцу Лернеру Тьену — 4:6, 0:6, 3:6. На данный момент Медведев является 11-й ракеткой мира.

Победитель финала мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США 2021 года Даниил Медведев (справа) и Новак Джокович (слева) Фото: Paul Zimmer/imago-images.de/Global Look Press

Когда теннисист Медведев победил на турнире Большого шлема

В сентябре 2020 года Медведев вышел в первый в своей карьере финал турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open). В матче против испанца Рафаэля Надаля Даниил отыгрался со счета 0:2 по сетам, но уступил в решающей пятой партии. Матч длился 4 часа 49 минут. После игры Медведев заявил, что Надаль выиграл заслуженно.

В ноябре 2020 года россиянин завоевал титул на Итоговом турнире ATP. В финале он победил австрийца Доминика Тима. Даниил стал первым теннисистом, кому удалось обыграть трех лучших игроков мира на Итоговом турнире ATP. На тот момент ими были Новак Джокович, Надаль и Тим.

В начале следующего сезона Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open. После турнира россиянин впервые поднялся на третье место мирового рейтинга. На US Open в 2021 году Медведев выиграл свой первый и пока единственный турнир Большого шлема. Даниил проиграл всего один сет во всех матчах и вышел в финал на любимом покрытии — харде. В решающем матче ему снова противостоял Джокович, и на этот раз россиянин оказался сильнее.

После триумфа в США Медведев еще трижды выходил в финалы турниров Большого шлема. В 2022 году Даниил снова играл против Надаля, на этот раз в Австралии. Россиянин уверенно забрал первые два сета, но испанец сумел переломить ход матча и победить. Несмотря на обидное поражение, в феврале 2022 года Медведев стал первой ракеткой мира, опередив Джоковича.

В сентябре 2023 года Медведев в третий раз в карьере вышел в финал US Open и в трех сетах уступил Джоковичу. Тот сезон Даниил завершил на третьей строчке мирового рейтинга.

В начале следующего года Медведев вышел в финал Australian Open и уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Для Даниила это был пятый проигранный финал турнира Большого шлема. Как и во время решающего матча с Надалем, Медведев снова уверенно взял два сета, но Синнер перевернул игру и завоевал трофей.

Даниил Медведев Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Скажу, что это больше не ребенок мечтает, а я сам, которому сейчас 27 лет. Это я мечтаю и делаю все возможное для своего будущего и настоящего, и мне нравится это. Вот почему я дошел до финала. Хотел выиграть, был близок» — сказал Медведев после поражения.

Как теннисист Медведев ведет себя на корте

В жизни Медведев ведет себя спокойно, но во время матчей иногда ругается с болельщиками, показывает им неприличные жесты, ломает ракетки и бьет по вышке с судьей. На US Open в 2019 году во время матча третьего круга против испанца Фелисиано Лопеса болельщики освистали Даниила, и он показал им средний палец. После победы россиянин поблагодарил публику за «поддержку».

«Я хочу, чтобы вы все знали, что я победил из-за вас и вашей энергии. Чем больше вы это делаете, тем больше я побеждаю», — сказал теннисист.

Во время полуфинала Australian Open-2022 против грека Стефаноса Циципаса Медведев накричал на судью и назвал его тупым. Даниил был возмущен, что сидевший на первом ряду отец и одновременно тренер оппонента подсказывал ему во время каждого розыгрыша, что запрещено правилами.

«Вы тупой? Его отец может говорить с ним после каждого розыгрыша. Вы ответите на мой вопрос? Господи, вы сумасшедший! Как вы можете так плохо работать в полуфинале турнира Большого шлема? Смотрите на меня, я с вами говорю! Накажите его за общение с тренером, он постоянно разговаривает с отцом», — сказал Медведев.

В июне 2022 года во время финального матча на турнире в Галле против поляка Хуберта Хуркача россиянин прогнал тогдашнего тренера Сервара с трибуны. Медведев дал волю эмоциям после проигранного розыгрыша и наорал на наставника.

В январе 2025 года россиянин сенсационно вылетел с Australian Open, уступив во втором круге 121-й ракетке мира Ленеру Тьену. В первом сете Даниил оскорбил зрителя, который мешал ему выкриками перед подачей соперника. Во втором сете Медведев получил предупреждение от судьи. После проигранного гейма на своей подаче россиянин нагнулся и бросил ракетку в сторону трибун. Даниила оштрафовали на $76 тысяч.

Даниил Медведев Фото: Na Yuqi/XinHua/Global Look Press

Что известно о личной жизни теннисиста Медведева

В 2018 году Медведев женился на девушке Дарье. До 18 лет она играла в теннис. После окончания карьеры работала в РБК и в художественной галерее «МастАРТ». В 2022 году у супругов родилась дочь Алиса, а в начале 2025-го у пары родился второй ребенок. После свадьбы у Медведева произошел прорыв в карьере.

«До того как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за 10 месяцев выиграл два крупных турнира и вошел в топ-10. Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша помогает мне зарабатывать больше», — рассказывал Даниил.

Медведев посвятил жене победу на US Open-2021.

«Хотел бы завершить речь на сладкой ноте. Сегодня у нас с супругой третья годовщина свадьбы. Я не знал, что ей подарить, и по ходу турнира даже не мог думать о подарке. Понял, что точно надо побеждать в финале, так как осознал, что времени, чтобы найти подарок, у меня просто нет. Я люблю тебя, Даша! Спасибо тебе», — заявил теннисист.

Сколько теннисист Медведев заработал в 2025 году

По итогам 2025 года Медведев заработал $2,9 млн (223,3 млн рублей). Среди российских теннисистов его опередил только Андрей Рублев — $3,2 млн (246,4 млн).

Медведев живет и тренируется в Монако, поскольку из Монте-Карло удобно добираться до турниров. Он свободно владеет французским языком.

Жена Даниила Медведева Дарья Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

«Все знают, что я живу в Монако, тренируюсь во Франции, у меня вся команда — французы. Но я всегда говорил, что это ради построения карьеры. Всю карьеру я буду жить там. На это есть две причины: транспорт и климат. В декабре в Москве тренироваться на улице невозможно, а во Франции я тренируюсь на открытом воздухе круглый год. Но после карьеры я, скорее всего, буду жить в России», — так Медведев ответил на вопрос, почему не живет в России.

В свободное время теннисист любит играть в компьютерные игры, гольф и смотреть футбол. Медведев является болельщиком мюнхенской «Баварии».

