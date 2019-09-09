Российский теннисист Даниил Медведев, который уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США-2019 в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, считает, что стиль его игры нельзя назвать русским.
Также россиянин рассказал, когда он начал прогрессировать. По его мнению, это произошло на соревнованиях уровня ATP.
Не думаю, что это русский стиль. Когда я был юниором, это был более русский стиль. Я говорю о теннисе, не о жизни. Много раз мне приходилось нелегко, и я сдавался. Думал: «Это слишком тяжело». Но я изменился, особенно в ATP-туре. Он отличается от соревнований другого уровня, — сказал Медведев.
Кроме того, теннисист признал закономерность его поражения от Надаля. Россиянин еще назвал самый сложный аспект в виде спорта, который он представляет.
Я всегда говорил, что теннис трудный вид спорта, потому что есть только ты и твой соперник. Команды с тобой рядом нет. Никого рядом нет. Мы просто боролись. Сегодня он был лучше. Стоит это признать. Я ни о чём не жалею, — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
Министр спорта России Павел Колобков смотрел финал US Open-2019, ранее писал News.ru.