Министр спорта России Павел Колобков заявил, что выход в финал US Open Даниила Медведева является большой победой для российского тенниса.
То, что Даниил Медведев стал финалистом турнира, — большая победа российского тенниса. Видел начало встречи, а завершение матча уже досматривал в аэропорту по прилёту, стоял у телеэкрана, очень переживал, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Колобков добавил, что он рад, что россиянину удалось переломить ход игры и навязать борьбу Рафаэлю Надалю. Министр выразил уверенность, что Медведев сможет в следующем году побороться за олимпийское золото.
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США, проходившего в Нью-Йорке, писал News.ru.