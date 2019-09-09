https://static.news.ru/photo/2f2761f0-d2df-11e9-801b-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев и Рафаэль Надаль Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что выход в финал US Open Даниила Медведева является большой победой для российского тенниса.

То, что Даниил Медведев стал финалистом турнира, — большая победа российского тенниса. Видел начало встречи, а завершение матча уже досматривал в аэропорту по прилёту, стоял у телеэкрана, очень переживал, — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Колобков добавил, что он рад, что россиянину удалось переломить ход игры и навязать борьбу Рафаэлю Надалю. Министр выразил уверенность, что Медведев сможет в следующем году побороться за олимпийское золото.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США, проходившего в Нью-Йорке, писал News.ru.