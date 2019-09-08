Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США, проходившего в Нью-Йорке.
Надаль, посеянный на турнире под вторым номером, победил пятую ракетку US Open Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Матч продолжался 4 часа 50 минут.
Для 23-летнего россиянина, который теперь переместится в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с пятого на четвёртое место, это был первый в карьере финал турнира Большого шлема. 33-летний испанец в 19-й раз стал победителем мэйджора, завоевав четвёртый титул на Открытом чемпионате США.
Накануне 19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску впервые в карьере стала победительницей US Open в женском одиночном разряде, обыграв в финале в двух сетах американку Серену Уильямс, ранее писал News.ru.