https://static.news.ru/photo/90fda6da-d1bf-11e9-924e-fa163e074e61_660.jpg Теннисистка Бьянка Андрееску Фото: Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадская теннисистка румынского происхождения Бьянка Андрееску в двух сетах победила американку Серену Уильямс в финале женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Счёт матча по партиям — 6:3, 7:5, встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Для 19-летней Андрееску, посеянной на турнире под 15-м номером, это был первый финал турнира Большого шлема. Восьмая ракетка турнира Уильямс, которой в конце сентября исполнится 38 лет, 23 раза выигрывала мэйджоры.

В финале мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль, и этот матч в воскресенье, 8 сентября, в 23:00 по московскому времени будет в прямом эфире транслировать Первый канал, писал ранее News.ru.